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    ЗСУ взяли у полон нову партію окупантів під час важких боїв на Луганщині

    Росіяни потрапили у полон під час боїв за Щастя і Станицю Луганську - ЗСУ взяли у полон нову партію окупантів під час важких боїв на Луганщині
    Росіяни потрапили у полон під час боїв за Щастя і Станицю Луганську
    фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

    Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу, запевняють Сухопутні війська ЗСУ

    Зараз точаться важкі бої за Щастя і Станицю Луганську, у полон потрапили російські окупанти. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

    «Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу», – йдеться у заяві.

    Наразі Щастя знаходиться під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти.

    фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

    фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

    Сьогодні стало відомо, що військові взяли в полон двох російських окупантів (фото). Згодом стало відомо, хто саме потрапив у полон (фото).

    До слова, українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум. А у Харкові ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

    Також повідомлялося, що російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал.

    Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

    Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ Луганщина полон військові
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    ЗСУ взяли у полон нову партію окупантів під час важких боїв на Луганщині