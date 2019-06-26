В Кремлі розповіли подробиці майбутньої зустрічі Трампа і Путіна



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Зустріч Путіна і Трампа запланована на 28 червня

Переговори Путіна і Трампа розраховані приблизно на годину

Зустріч президента РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом «на полях» саміту G20 в Осаці 28 червня триватиме близько години.

Про це повідомив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков.

У зв'язку з тим, що на 15:00 заплановано друге робоче засідання саміту G20, бесіда Путіна і Трампа розрахована приблизно на годину, але, як підкреслив Ушаков, «багато чого буде залежати від самих лідерів».

За словами Ушакова, зустріч пройде у виставковому центрі, де збирається саміт «двадцятки», в зоні переговорів для лідерів. «Бесіда відбудеться в одному з приміщень, яке знайшла американська сторона», - сказав представник Кремля.

Він уточнив, що розмова президентів Росії і США буде проходити «в присутності чотирьох-п'яти супроводжуючих з кожного боку». Склад переговорних команд представник Кремля уточнювати не став.

Ушаков зазначив, що російська сторона розраховує на предметне обговорення двосторонніх відносин, питань стратегічної стабільності, регіональних конфліктів, іранської ядерної програми.

«Багато чого буде залежати від лідерів, від того, як вони побудують бесіду. Мається на увазі, обговорити загальний стан двосторонніх справ, питання стратегічної стабільності, регіональні конфлікти - Сирію, Корейський півострів, Афганістан, Україну, Венесуелу, іранську програму», - повідомив помічник президента РФ.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін вважає, що на зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підняте питання звільнення українських полонених моряків.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.

Джерело: Интерфакс