В Лізі арабських держав немає консенсусу щодо повернення Сирії



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Глава Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт

Наступний саміт ЛАД буде проведено в березні 2019 року

Очільник Ліги арабських держав (ЛАД) Ахмед Абул Гейт, перебуваючи в Бейруті, заявив про те, що станом на понеділок між членами організації немає консенсусу у питанні поновлення повноправного членства Сирії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Права цієї країни були призупинені в ЛАД іще в 2011 році на фоні придушення протестів режимом Башара Асада, які потім переросли в громадянську війну. Катар, ОАЕ і Саудівська Аравія активно підтримували опозиційні сили в рамках війни.

Проте на фоні військових успіхів Дамаска за підтримки РФ і Ірану ОАЕ в грудні 2018 року вирішили повернути в Сирію своє посольство.

Наступний саміт ЛАД має пройти наприкінці березня 2019 року в Тунісі. При цьому керівники зовнішньополітичних відомств іще до саміту ЛАД планують провести два засідання, де можуть обговорювати питання повернення Сирії. Однак, як наголосив Ахмед Абул Гейт, питання не в часові, а в досягнення консенсусу, якого на сьогодні немає.