У Мексиці перекинувся рейсовий автобус: два десятки постраждалих



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Аварія автобуса в мексиканському штаті Дуранго

Стан як мінімум сімох з постраждалих оцінюється як важкий

На північному заході Мексики в штаті Дуранго перекинувся рейсовий автобус. У ДТП загинув один неповнолітній пасажир, ще 19 осіб отримали травми.

Про це повідомляє Milenio у вівторок, 31 грудня.

Автобус прямував до столиці регіону з міста Леона в штаті Гуанахуато в центральній частині країни.

Зазначається, що всіх постраждалих доставили до лікарень. Стан як мінімум сімох з них оцінюється як важкий. Інформації про причини автокатастрофи поки що немає.

Нагадаємо, автобус з Білорусі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під Псковом (Росія), в результаті чого постраждали 16 осіб, серед яких три дитини.

Також повідомлялося, що у Єгипті за день сталося дві ДТП з автобусами: майже 30 загиблих.