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    У світі

    У Мексиці перекинувся рейсовий автобус: два десятки постраждалих

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    <span>Аварія автобуса в мексиканському штаті Дуранго</span> - У Мексиці перекинувся рейсовий автобус: два десятки постраждалих
    Аварія автобуса в мексиканському штаті Дуранго

    Стан як мінімум сімох з постраждалих оцінюється як важкий

    На північному заході Мексики в штаті Дуранго перекинувся рейсовий автобус. У ДТП загинув один неповнолітній пасажир, ще 19 осіб отримали травми.

    Про це повідомляє Milenio у вівторок, 31 грудня.

    Автобус прямував до столиці регіону з міста Леона в штаті Гуанахуато в центральній частині країни. 

    Зазначається, що всіх постраждалих доставили до лікарень. Стан як мінімум сімох з них оцінюється як важкий. Інформації про причини автокатастрофи поки що немає.

    Нагадаємо, автобус з Білорусі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду під Псковом (Росія), в результаті чого постраждали 16 осіб, серед яких три дитини.

    Також повідомлялося, що у Єгипті за день сталося дві ДТП з автобусами: майже 30 загиблих.

    ДТП лікарня автомобіль Мексика
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