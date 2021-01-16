  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Міносвіти сказали, коли можливе повернення до очного навчання

    • Розсилка
    <p>Міносвіти та Міністерство охорони здоров'я України перебувають у постійній комунікації щодо відновлення очного навчання</p> - У Міносвіти сказали, коли можливе повернення до очного навчання

    Міносвіти та Міністерство охорони здоров'я України перебувають у постійній комунікації щодо відновлення очного навчання

    Фото з відкритих джерел

    Учні молодших класів підуть до шкіл після карантину, старші учитимуться за змішаною формулою

    Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає можливим повернення молодших класів до очного навчання після завершення дії карантинних обмежень.

    «Моя позиція з цього приводу вже була озвучена. Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантину можуть повернутися до повноформатного навчання. А щодо старшої школи, то за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації в країні буде прийнятним проведення навчання за змішаною формою. На жаль, ухвалення остаточних рішень з цього питання не залежить від однієї людини: міністра освіти і науки або міністра охорони здоров'я», – написав Шкарлет у Телеграм-каналі в суботу.

    Він наголосив, що поділяє позицію і прислухається до аргументів фахівців, епідеміологів, лікарів, рекомендації яких ґрунтуються на моніторингах епідемічної ситуації в країні. Міносвіти та Міністерство охорони здоров'я України перебувають у постійній комунікації, уточнив міністр.

    «Щиро сподіваюся, що найближчим часом статистика захворюваності на Covid-19 і здатність медичної системи стримувати епідемічні хвилі все-таки дадуть нам змогу рекомендувати місцевій владі частково повертати дітей до звичного формату навчання. Як скоро це станеться, залежить від кожного з нас і нашої сумлінності під час дотримання карантинних вимог. Про перебіг переговорів і консультацій з вищезазначеного питання інформуватимемо і далі», – додав Шкарлет.

    Незодавно в своєму інтервʼю Сергій Шкарлет погодився з тим, що дистанційне навчання у школах не зможе повністю замінити очну форму.

    Читайте також:

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Міністерство освіти і науки статистика навчання Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies