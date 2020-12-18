Призначення Шкарлета в суді оскаржить «Євросолідарність»

Політсила заявила про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета

Партія «Європейська солідарність» вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів. Фракція готова подавати до суду на нелегітимного міністра. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Вимагаємо від Регламентного комітету розглянути голосування за Шкарлета, яке відбулося з порушеннями. Якби в Шкарлета була честь і совість, він би зараз подав у відставку. Ми як фракція готові подавати до суду на нелегітимного міністра», – наголосила представниця «Європейської солідарності».

Вона зазначила, що на вимогу «Європейської солідарності» та «Голосу» сьогодні відбулася нарада з керівництвом парламенту щодо масових фактів неперсонального голосування, так званого кнопкодавства депутатів.

«В нас є підстави стверджувати, що плагіатора-Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками», – підкреслила Ірина Геращенко.

«Керівництво Верховної Ради визнало, що закони про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, про які так кричав Зеленський як про зелені досягнення, – не працюють. Ніхто зі «Слуг» не поніс жодної відповідальності за кнопкодавство», – зауважила депутатка.

Співголова фракції повідомила, що «Європейська солідарність» запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.

Також вже відомо, що студентські та молодіжні організації проведуть низку акцій протесту проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета.

Нагадаємо, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від «Слуги народу», всі присутні на засіданні 20 депутатів з ОПЗЖ, 12 членів партії «За майбутнє», 16 з депутатської групи «Довіра» та 7 позафракційних. Зазначимо, що Шкарлет склав присягу у Раді під вигуки «ганьба»

16 грудня Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

З 25 червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.