Міносвіти хоче якнайшвидше повернути дітей у школи

Після закінчення зимових канікул, які тривали до 10 січня, деякі заклади продовжили їх до 24 січня, інші перейшли на дистанційне навчання

Державна служба якості освіти планує провести моніторинг дистанційного навчання

Дистанційне навчання у школах не зможе повністю замінити очну форму. Тому Міносвіти хоче повернути дітей за парти, але все буде залежати від ситуації з коронавірусом. Про це міністр заявив очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет в ефірі одного із телеканалів, повідомляє пресслужба відомства.

«Дистанційна освіта в усьому світі на сьогодні є рятівним елементом для того, щоб навчання було якісним. Однак вона є додатком до очної форми навчання», - зазначив Шкарлет.

За словами міністра, Державна служба якості освіти планує провести моніторинг діяльності шкіл, зокрема й щодо якості освіти під час дистанційного навчання. Також він нагадав, що для допомоги вчителям та учням під час дистанційного навчання функціонує електронна платформа «Всеукраїнська школа онлайн».

Як відомо, в Україні на час посиленого карантину, який триватиме до 24 січня включно, учням і студентам заборонено відвідувати навчальні заклади. Виняток - дитячі садки, які продовжують працювати.

Після закінчення планових зимових канікул, які тривали до 10 січня, деякі заклади продовжили їх, інші перейшли на дистанційне навчання. Це питання школи вирішували разом із місцевою владою. МОН натомість радив закладам оголосити на цей час зимові канікули.

У Києві, наприклад, школярі після зимових канікул перейшли на дистанційне навчання. А заклади професійно-технічної освіти розпочали канікули трохи пізніше - з 31 грудня до 15 січня, тому другий семестр вони розпочнуть із 18 до 24 січня - теж у дистанційному форматі.

Водночас, у МОН поки не дають рекомендацій щодо навчального процесу після завершення посиленого карантину і не повідомляють, чи можуть перенести початок весняних і літніх канікул. Наразі не зрозуміло, за якими карантинними правилами Україна житиме після 24 січня. В уряді розглядають і продовження посиленого карантину, і повернення до адаптивного, коли залежно від епідситуації в регіонах діють різні обмеження.

Проте ще до початку навчального року 2020/2021 МОН рекомендував запровадити у школах весняні канікули у період з 22 березня до 28 березня включно; а літні — з 1 червня до 31 серпня включно.

Освітній процес у закладах освіти організовується відповідно до законів «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту». Керівники закладів освіти мають право самостійно організовувати освітній процес і визначати дати канікул. А в період карантину канікули можуть бути скориговані відповідно до епідситуації.

Зазначимо, навчання в Україні здійснюється в межах навчального року, що розпочинається у День знань — 1 вересня, триває щонайменше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість канікул, без урахування літніх, не може становити менше 30 календарних днів. Але в регіонах через карантин канікули організовували по-різному.

Напередодні Міністерство освіти і науки опублікувало поради вчителям щодо зовнішнього вигляду під час проведення уроків у режимі відеодзвінків. Чиновники просять педагогів дотримуватись певного дрескоду.