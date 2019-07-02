В МЗС РФ змінять людину, яка «відповідала» за Україну



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Григорій Карасін тепер займатиметься справами Сахаліну

Чиновник буде представляти Сахалін в Раді Федерації

Виконувач обов’язків губернатора Сахалінської області Валерій Лимаренко висуне кандидатом на посаду члена Ради Федерації заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна. Про це пише російське видання РБК.

В рамках роботи в МЗС РФ Карасін опікувався відносинами із країнами СНД, в тому числі і Україною. В серпні 2019 року заступнику глави МЗС РФ виповниться 70 років і таким чином він на п'ять років перевищить термін перебування на посаді відповідно до закону «Про державну службу».

Григорій Карасін працює заступником глави російського зовнішньополітичного відомства із 2005 року. Перед цим він представляв РФ у Великій Британії. До цього Сахалін в Раді Федерації представляв Дмитро Мезенцев, який в травні 2019 року був призначений новим послом РФ в Білорусі.

Між іншим, як стало відомо напередодні, Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон. 20 травня російська сторона вже намагалася скликати засідання із цього питання в день інавгурації президента України, а тепер формальним приводом стало набуття законом чинності.