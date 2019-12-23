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    В МЗС Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції проти Росії

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    В МЗС Швейцарії заявили про неможливість вплинути на санкції проти Росії

    Швейцарські представники протягом тривалого часу перебувають у контакті з зацікавленими компаніями

    Офіційний представник Міністерства закордонних справ (МЗС) Швейцарії Тілман Ренц заявив, що його країна дотримується «критичної позиції по відношенню до санкцій з екстериторіальним впливом, проте не може їм перешкодити».

    Про це він сказав російському агентству ТАСС.

    Таким чином він прокоментував нові санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», які торкнулися в тому числі і швейцарської компанії Allseas, що займалася укладанням труб на дні Балтійського моря для Nord Stream 2.

    За словами Ренца, швейцарські представники протягом тривалого часу перебувають у контакті з зацікавленими компаніями.

    Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти «Північного потоку-2».

    Санкції США проти «Північного потоку-2» почали діяти одразу після підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету на 2020 рік.

    21 грудня швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2» через санкції США.

    МЗС США санкції Північний потік-2
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