Порошенко вимагає негайно скликати РНБО через газові домовленості з Путіним



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Петро Порошенко вимагає негайно скликати РНБО через газовий протокол із Росією

Порошенко застеріг від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу

«Європейська Солідарність» вимагатиме негайного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з Росії. Вже відомо про п'ять компаній, які напряму уклали угоди з «Газпромом», і це не комерційні, а виключно політичні угоди.

Про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

«Ми сьогодні отримали повідомлення і від українських ЗМІ – «Інтерфакс», «Ліга», і від російських – «Ехо Москви» та інші, про те, що вже п'ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок», – сказав він.

«Причому, хочу наголосити, що це не є комерційні контракти. Ці контракти – політичні. Путін своїй п’ятій колоні продає газ зі значною знижкою для того, щоб від надприбутків на газовому ринку України фінансувалися ці політичні партії, і для підриву основ державності України», – переконаний політик.

«Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати – негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ», – заявив лідер «Європейської Солідарності».

«Це є газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа», – сказав Порошенко.

Він також додав, що хотів би застерегти від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу.

«Нібито наша газотранспортна система залишиться на ходу, не заіржавіє, Європа залишиться з газом, Україна залишиться гравцем», – зауважив він.

Порошенко зазначив, що прибутків від транспортування 40 млрд куб. метрів газу, про які домовились, українська сторона не отримає, бо це фактично рівень беззбитковості.

«Але ситуація набагато гірша і набагато складніша», – підкреслив п’ятий президент України.

«В України на початку газових переговорів були абсолютно всі козирі: тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва «Північного потоку-2», зупииняючи будівництво. І це вже було рішення компаній-підрядників, що будівництво буде зупинено», – пояснив він.

Порошенко також нагадав, що були заарештовані і починаючи з 1 січня стягувалися б дивіденди, які б виплачував «Газпром» у декількох юрисдикціях – Великій Британії, Нідерландах, Швейцарії. «Гроші «Газпрому» були б автоматично перераховані до НАК «Нафтогаз-Україна». Ті самі майже 3 млрд доларів», – додав він.

«До чого ми прийшли врешті-решт? Ми не зафіксували, що постачання газу здійснюється за європейським правилами. Останні п'ять років чітко вся Україна стояла на цих позиціях», – зазначив він.

Порошенко наголосив: «З якогось переляку ми відмовилися від подальших позовів проти «Газпрому». Ви можете робити будь-що, але якщо ми до 2017 року виграли 3 млрд доларів, то з 2017 року по 2019 рік – ті самі аргументи і ті самі юридичні наслідки. Мова йде про мільярди доларів, які додатково мали надійти НАК «Нафтогаз».

Він зауважив, що в сусідній Польщі відбувалась подібна ситуація, і там посадовці зробили такий самий крок, відмовившись від позовів до «Газпрому».

«Врешті-решт вони опинилися у в’язниці. Я твердо переконаний, що така сама доля може чекати й тих, хто зараз буде грати на полі «Газпрому», – сказав він.

«Наголошую на тому, що якщо ви один раз відмовилися від даного позову за правилами Стокгольмського арбітражу – ви не маєте права повертатися до них», – констатував Петро Порошенко.

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