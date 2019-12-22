Порошенко вимагає негайно скликати РНБО через газові домовленості з Путіним
Порошенко застеріг від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу
«Європейська Солідарність» вимагатиме негайного скликання засідання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з Росії. Вже відомо про п'ять компаній, які напряму уклали угоди з «Газпромом», і це не комерційні, а виключно політичні угоди.
Про це сказав п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».
«Ми сьогодні отримали повідомлення і від українських ЗМІ – «Інтерфакс», «Ліга», і від російських – «Ехо Москви» та інші, про те, що вже п'ять українських компаній уклали угоди на пряме постачання газу з РФ на український ринок», – сказав він.
«Причому, хочу наголосити, що це не є комерційні контракти. Ці контракти – політичні. Путін своїй п’ятій колоні продає газ зі значною знижкою для того, щоб від надприбутків на газовому ринку України фінансувалися ці політичні партії, і для підриву основ державності України», – переконаний політик.
«Безумовно, це питання національної безпеки. І наша політична сила буде цього вимагати – негайного скликання Ради національної безпеки і оборони та запровадження санкцій проти прямого постачання газу з РФ», – заявив лідер «Європейської Солідарності».
«Це є газова голка. І, на жаль, ми можемо сказати, що це є результатом таємних переговорів, які відбулися в Парижі. Ми перетнули в цьому сенсі ті «червоні лінії», про які дуже голосно попереджали люди напередодні Парижа», – сказав Порошенко.
Він також додав, що хотів би застерегти від поблажливого сприйняття суті домовленостей щодо транзиту газу.
«Нібито наша газотранспортна система залишиться на ходу, не заіржавіє, Європа залишиться з газом, Україна залишиться гравцем», – зауважив він.
Порошенко зазначив, що прибутків від транспортування 40 млрд куб. метрів газу, про які домовились, українська сторона не отримає, бо це фактично рівень беззбитковості.
«Але ситуація набагато гірша і набагато складніша», – підкреслив п’ятий президент України.
«В України на початку газових переговорів були абсолютно всі козирі: тепла зима; переповнені сховища газу. Буквально в день підписання угоди вступали в дію санкції Сполучених Штатів Америки проти будівництва «Північного потоку-2», зупииняючи будівництво. І це вже було рішення компаній-підрядників, що будівництво буде зупинено», – пояснив він.
Порошенко також нагадав, що були заарештовані і починаючи з 1 січня стягувалися б дивіденди, які б виплачував «Газпром» у декількох юрисдикціях – Великій Британії, Нідерландах, Швейцарії. «Гроші «Газпрому» були б автоматично перераховані до НАК «Нафтогаз-Україна». Ті самі майже 3 млрд доларів», – додав він.
«До чого ми прийшли врешті-решт? Ми не зафіксували, що постачання газу здійснюється за європейським правилами. Останні п'ять років чітко вся Україна стояла на цих позиціях», – зазначив він.
Порошенко наголосив: «З якогось переляку ми відмовилися від подальших позовів проти «Газпрому». Ви можете робити будь-що, але якщо ми до 2017 року виграли 3 млрд доларів, то з 2017 року по 2019 рік – ті самі аргументи і ті самі юридичні наслідки. Мова йде про мільярди доларів, які додатково мали надійти НАК «Нафтогаз».
Він зауважив, що в сусідній Польщі відбувалась подібна ситуація, і там посадовці зробили такий самий крок, відмовившись від позовів до «Газпрому».
«Врешті-решт вони опинилися у в’язниці. Я твердо переконаний, що така сама доля може чекати й тих, хто зараз буде грати на полі «Газпрому», – сказав він.
«Наголошую на тому, що якщо ви один раз відмовилися від даного позову за правилами Стокгольмського арбітражу – ви не маєте права повертатися до них», – констатував Петро Порошенко.
Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.
Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.