Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2»



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Лавров назвав дії американських конгресменів «безглуздими»

Росія відреагує на санкції Сполучених Штатів Америки щодо трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», а також так звані «санкції з пекла», схвалені комітетом сенату США.

Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров в ефірі «Першого каналу», повідомляє російське «РБК».

«На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини», — сказав Лавров.

Він також назвав дії американських конгресменів «безглуздими».

Напередодні компанія Allseas, яка будує російський морський трубопровід в обхід України «Північний потік-2», оголосила про зупинку робіт через санкції США, передбачені у підписаному Дональдом Трампом оборонному бюджеті.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав Закон про національний оборонний бюджет на 2020 рік, який, серед іншого, передбачає санкції проти компаній, що будують російський газопровід «Північний потік-2».