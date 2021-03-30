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    В НАЗК готують нову систему, яка автоматично викриватиме конфлікт інтересів у чиновників

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    Чинний закон України&nbsp;&laquo;Про запобігання корупції&raquo;&nbsp;визначає, що чиновники зобов&rsquo;язані повідомляти про конфлікт інтересів - В НАЗК готують нову систему, яка автоматично викриватиме конфлікт інтересів у чиновників
    Чинний закон України «Про запобігання корупції» визначає, що чиновники зобов’язані повідомляти про конфлікт інтересів

    Викривання конфлікту інтересів у чиновників дозволить ефективніше запобігати корупції, вважає Новіков

    Дотримання законодавства про конфлікт інтересів – це одне із завдань Національного агентства з запобігання корупції. Будь-який місцевий депутат не має голосувати за певне рішення, якщо воно пов’язане, наприклад, із інтересами фірми, зареєстрованої на його ім'я або близьких осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

    Новіков повідомив, що зараз Агентство працює над системою управління справами, яка дозволить перевіряти не лише дотримання вимог фінансового контролю декларацій в автоматичному режимі, але й дотримання законодавства про конфлікт інтересів.

    «Наприклад, коли депутат відповідної місцевої ради голосує за якесь рішення щодо надання пільги або виділення земельної ділянки, і виявляється, що підприємство зареєстроване на нього або на близьких осіб. Наразі ми реалізуємо спільний проєкт з однією з громадських організацій, який дозволить це в автоматичному режимі виявляти», – розповів голова НАЗК.

    Він додав, що «таке викривання конфлікту інтересів дозволить ще ефективніше запобігати корупції в цілому».

    Чинний закон України «Про запобігання корупції» визначає, що чиновники зобов’язані повідомляти про конфлікт інтересів свого безпосереднього керівника або НАЗК.

    Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів та порядок їх застосування визначені в статтях 29–34 закону «Про запобігання корупції». Зокрема, чиновника в умовах конфлікту інтересів можуть усунути від виконання завдання або прийняття рішення; застосувати до нього зовнішній контроль; обмежити для нього доступ до певної інформації; переглянути обсяг його службових повноважень; перевести його на іншу посаду; звільнити.

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    Теги: НАЗК корупція Олександр Новіков
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