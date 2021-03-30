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    НАЗК відновило держфінансування всіх парламентських партій

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    Загалом НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах 11 партій - НАЗК відновило держфінансування всіх парламентських партій
    Загалом НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах 11 партій
    Фото з відкритих джерел

    Із 26 березня відновлено державне фінансування партії «Слуга народу»

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило держфінансування парламентських партій після подання виправлених звітів та перевірок. Це стосується партій «Батьківщина» та «Слуга народу». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова агенства Олександр Новіков.

    «Наразі звіт виправила «Батьківщина» і фінансування їй відновлено ще минулого року. Партія «Слуга народу» подала нещодавно виправлений звіт. Усі недоліки у звіті, які стали підставою для призупинки фінансування, усунуто. З 26 березня державне фінансування партії відновлено», – сказав Новіков.

    Очільник НАЗК додав, що відбувається із фінансуванням партії «Голос»: «Воно не відновлене, але ми змушені були перерахувати їм кошти за перший квартал у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва зупинив наш наказ про зупинку фінансування «Голосу».

    «Відповідний департамент НАЗК перебуває в постійній комунікації з політичними партіями. Спеціальний відділ у структурі НАЗК створений для того, щоби надавати їм роз’яснення. І консультуємо з приводу заповнення звітів, але не з приводу того, у які терміни їх подавати, бо ці терміни встановлені законодавчо», – пояснив Новіков.

    Нагадаємо, в березні Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії «Слуга народу».

    Окрім цього, Нацагентство виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру (212–21 КУпАП) у звітах 11 політичних партій: «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»; «ВО «Свобода»; «Блок Вілкула «Українська перспектива»; «Важливий кожен»; «Варта»; «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»; «Нова демократія»; «Громадська сила»; «Команда Андрія Балоги»; «Конгрес українських націоналістів».

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    Теги: вибори партії НАЗК фінансування карантин Олександр Новіков
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