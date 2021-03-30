НАЗК передало до суду протоколи щодо двох нардепів

Щодо «слуги народу» Олександра Куницького направлено до суду два протоколи НАЗК

На депутатів складено протоколи за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи на народних депутатів Олександра Куницького («Слуга народу») та Федора Христенка (ОПЗЖ).

Про це повідомляє сайт агентства.

За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 45 протоколів щодо таких осіб:

Федір Христенко, народний депутат України;

Нонна Багмет, колишній в.о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві (32 протоколи);

Віталій Харченко, колишній голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (чотири протоколи);

Оксана Пирогова, начальник Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Сумської області (два протоколи);

Євген Кондренко, заступник начальника відділу поліції – начальник слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (два протоколи);

Олександр Куницький, народний депутат України (два протоколи).

Також НАЗК склало п’ять протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин:

Михайло Савостяник, колишній заступник начальника управління – начальник відділу Державної служби фінансового моніторингу України;

Ярема Дуль, колишній начальник відділу Державної митної служби України (ДМС);

Олександр Тимощук, начальник відділу іноваційного розвитку Державного агентства автомобільних доріг України;

Надія Гой, начальник господарського відділу Господарського суду Тернопільської області;

Артем Тарасенко, прокурор відділу Генеральної прокуратури України.

До слова, Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького.