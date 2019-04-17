В Німеччині прискорюють депортацію мігрантів



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Берлін посилює закони щодо депортації шукачів притулку

Уряд ФРН у середу, 17 квітня, ухвалив пакет законів, покликаний пришвидшити висилання з країни іноземців, які підлягають депортації, повідомляє Deutsche Welle.

Закон про впорядковане висилання, розроблений міністром внутрішніх справ Німеччини Горстом Зеегоферо, серед іншого, скасовує низку перешкод для здійснення депортації і дозволяє владі ширше користуватися правом взяття під варту осіб, які підлягають висиланню з країни.

У зв'язку з нестачею місць у центрах тимчасового утримання осіб, які підлягають висиланню, їх пропонується розміщувати і у звичайних в'язницях. Це положення викликає особливо різке невдоволення в опозиції та організацій, які надають допомогу шукачам притулку.

Для мігрантів, які приховують своє ім'я, мають запровадити статус «осіб із невстановленою особистістю, із перебуванням яких на території ФРН доводиться миритися». Цей статус покликаний не допустити можливості легалізації таких осіб у Німеччині. Наразі шукачі притулку, які прожили в Німеччині вісім років, але не отримали статусу біженців, за певних умов мають можливість отримати право на постійне проживання у ФРН.

Нині в Німеччині перебуває близько 240 тисяч іноземців, які повинні залишити країну. 184 тисячі з них отримали відтермінування депортації з різних причин, у тому числі медичного й гуманітарного характеру.

Водночас німецький уряд вніс деякі зміни до закону про виплати шукачам притулку, покликані сприяти кращій інтеграції мігрантів, яким дозволили залишитися в Німеччині. Так, з 135 до 150 євро збільшується розмір грошової допомоги особам, які виховують дітей без партнера. За іншим законом біженці із правом на перебування у ФРН матимуть змогу навчатися на інтеграційних та мовних курсах після дев'ятимісячного перебування у країні і після реєстрації у Федеральній агенції з працевлаштування.