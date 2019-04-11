З початку року в Україну не пропустили близько 10 тисяч осіб
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Розсилка
З початку року в Україні було затримано 564 нелегальних мігрантів
За січень-березень поточного року прикордонники відмовили в пропуску до України майже 10 тисячам осіб.
Про це інформує Держприкордонслужба.
«Відмовлено в пропуску 9984 особам. Складено 11 965 протоколів про адмінпорушення. Накладено штрафів за амінпорушення на понад 27 млн грн«, - зазначається в повідомленні.
При цьому було затримано 564 нелегальних мігрантів та відмовлено у пропуску 1812 потенційним незаконним мігрантам.