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    З початку року в Україну не пропустили близько 10 тисяч осіб

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    З початку року в Україну не пропустили близько 10 тисяч осіб

    З початку року в Україні було затримано 564 нелегальних мігрантів

    За січень-березень поточного року прикордонники відмовили в пропуску до України майже 10 тисячам осіб.

    Про це інформує Держприкордонслужба.

    «Відмовлено в пропуску 9984 особам. Складено 11 965 протоколів про адмінпорушення. Накладено штрафів за амінпорушення на понад 27 млн грн«, - зазначається в повідомленні.

    При цьому було затримано 564 нелегальних мігрантів та відмовлено у пропуску 1812 потенційним незаконним мігрантам.

    Окрім того, було припинено незаконне переміщення товарів на суму близько 69 млн грн, виявлено та вилучено близько 320 кг наркотичних засобів.
    прикордонники мігранти Україна
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