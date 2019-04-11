З початку року в Україну не пропустили близько 10 тисяч осіб



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З початку року в Україні було затримано 564 нелегальних мігрантів

За січень-березень поточного року прикордонники відмовили в пропуску до України майже 10 тисячам осіб.