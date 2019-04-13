Чотири країни ЄС погодились прийняти мігрантів, яких не пустили на Мальту



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Фото: Twitter sea-eye

3 квітня неурядова організація врятувала 64 нелегальних мігрантів, які пливли з Лівії. Вони весь час знаходяться на кораблі і не можуть спуститись на суходіл

Влада Мальти у суботу, 13 квітня, оголосила про досягнення угоди з Євросоюзом про розподіл серед чотирьох країн-членів блоку врятованих у морі нелегальних мігрантів, інформує агенція AP.

Повідомляється, що 64 нелегальні мігранти, які пливли з Лівії та яких було врятувано десять днів тому, будуть розподілені між Німеччиною, Францією, Португалією і Люксембургом.

«Жоден з цих мігрантів не залишиться у Мальті», - заявили в уряді країни.

Мігрантів, котрі морем хотіли дістатися до європейських країн, підібрало німецьке рятувальне судно Alan Kurdi неурядової організації Sea-Eye. На борту корабля місткістю до 20 осіб з тих пір знаходилися, включаючи екіпаж, 79 осіб.

Мальтійський уряд заборонив судну Alan Kurdi входити до своїх портів. Увесь цей час нелегали знаходились на цьому судні.

Мігранти будуть переведені на борт мальтійського корабля, і той доставить їх на сушу. При цьому дві жінки через проблеми зі здоров'ям вже раніше зійшли з корабля в одному з мальтійських портів.

Раніше про згоду прийняти частину врятованих мігрантів заявляли в урядах ФРН та Франції. Якнайшвидше вирішити проблему закликали і в Організації Об'єднаних Націй.