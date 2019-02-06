В ОБСЄ пояснили, чому відправляють росіян спостерігати за виборами в Україні

Правозахисник Пітер Тейлер зазначив, що ОБСЄ знає про позицію української влади щодо спостерігачів, проте це не відповідає принципам і підходам ОБСЄ до формування місії для спостереження за виборами

«Ми знаємо про позицію української влади щодо спостерігачів. Маємо зазначити, що це не відповідає принципам ОБСЄ і підходам ОБСЄ до формування місії для спостереження за виборами. Однак нашим завданням є спостереження за виборами, тому ми будемо чекати, що відбуватиметься, і стежити за тим, як ця ситуація розвиватиметься», - сказав Тейлер.

Водночас він додав, що нині відбуваються дискусії між офісом БДІПЛ у Варшаві та українською владою з цього приводу.

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Речник ОБСЄ Томас Райнер зазначив, що склад місії формувався із дотриманням методики ОБСЄ/БДІПЛ.

«Є певна методика і практика формування таких місій, коли напередодні розсилаються запрошення до всіх 57 країн членів ОБСЄ з проханням представити їхніх кандидатури для спостереження за виборами», - повідомив Райнер.

Він пояснив, що після отримання кандидатур список надсилається до МЗС України.

«Зараз комунікація триває, подивимося, який буде результат... Ми маємо оцінити, яким чином прохання української сторони відповідає зобов’язанням ОБСЄ щодо проведення спостереження за виборами, які мають бути чесними і відкритими», - сказав Райнер.

Він зазначив, що у переданому до МЗС списку 92 особи, у тому числі двоє з них - громадяни РФ.

Також він додав, що серед 17 спостерігачів основного складу місії ОБСЄ за президентськими виборами громадян РФ немає.