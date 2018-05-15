В ОБСЄ занепокоєні обшуками в «РИА Новости Украина»

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В ОБСЄ закликали українську владу «утримуватися від необґрунтованих обмежень роботи іноземних журналістів»

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина».

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Я висловлю серйозну стурбованість щодо ранкового рейду на російські ЗМІ в Києві, арешту журналістів та обшуку у будинках журналістів. Я знову закликаю владу утримуватися від необґрунтованих обмежень роботи іноземних журналістів», – йдеться в заяві Дезіра.

Він підкреслив, що боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна являти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації.

Нагадаємо, у вівторок ввечері керівнику антиукраїнського інформаційного ресурсу «РИА Новости Украина» Кирилові Вишинському оголошено підозру в скоєнні злочину, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Перед цим вдома у Вишинського провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві.

Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

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