Українська співачка розповіла подробиці аварії, у яку вона потрапила після концерту (фото)



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Ірина Федишин повідомила, що все обійшлося травмами середньої важкості і шоком Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин потрапила до лікарні з чоловіком після страшної ДТП

Ірина Федишин потрапила у аварію після концерту в Шепетівці. Про це сама співачка розповіла на сторінках у своїх соціальних мережах.

32-річна Ірина розповіла, що була змушена всю ніч провести з чоловіком і за сумісництвом продюсером Віталієм Човником у лікарні.

«Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода. Вчора, повертаючись з концерту, о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот. У цей же час, інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості «влетів» у наше авто. Удар був чималої сили. Через біль у м’язах викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові», - повідомила співачка.

Також артистка і мама двох дітей подякувала усім за слова підтримки і зізналася, що «тільки тепер починає відходити від шоку».

«Бо на очі навертаються сльози від однієї лише думки... Дякую тобі, Боже, що оберіг нас від лиха», - написала Ірина.

Як повідомлялось, Федишин з усією своєю командою повертались з концерту до Львова. Та на нічній трасі у автомобіль поп-зірки на швидкості врізався мікроавтобус. Це трапилося біля Рівного.