СБУ обшукує компанію БРСМ-нафта, яку пов'язують із Шарієм



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СБУ 13 жовтня проводить одшуки в офісах БРСМ-Нафта Фото: Уніан

У Службі безпеки кажуть, що обшуки не пов'язані із останнім розслідуванням журналістів

Служба безпеки України сьогодні проводить обшуки у мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, пише «Українська правда».

«Обшуки проходять на підставі ухвал суду отриманих задовго до публікації Бігуса та не пов’язані з опублікованою в ній інформацією», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що подробиці слідчих дій у спецслужбі обіцяють оприлюднити пізніше.

Як писав «Главком», розслідування журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявило, що всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта фінансує діяльність політичного проєкту «Партія Шарія», лідером якого є проросійський блогер Анатолій Шарій.

Згідно з офіційним звітом, за перший квартал 2020 року «Партія Шарія» отримала 1 168 653 гривень «пожертв» з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, проте за неофіційною звітністю, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 млн гривень. Гонорари різних експертів, які в ефірі телеканалів просувають Шарія, в цю суму не входять.

Із листування виходить, що співробітників партії навіть зобов'язують користуватися бензином БРСМ-Нафти.