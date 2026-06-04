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Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Українець виловив легендарну рибу з озера Балатон
фото: скрин з відео
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Український рибалка-браконьєр став ворогом Варшави

У Варшаві поліція затримала 57-річного громадянина України, якого підозрюють у незаконному вилові гігантського сома. Риба довжиною понад 180 см була справжньою місцевою знаменитістю та символом паркового озера. Інцидент викликав хвилю обурення серед польських медіа та мешканців столиці, інформує «Главком».

Як повідомляє поліція варшавського району Прага-Полуднє, подія сталася на озері Балатон у мікрорайоні Гоцлав. Двоє чоловіків рибалили на водному велосипеді, коли натрапили на велетенську рибу. Один з чоловіків мав вудку, якою він і зловив сома. Потім кинули рибу в багажник автомобіля. Ця риба, як виявляється, була місцевою знаменитістю, в озері мешкала понад 20 років.

Користувачі Інтернету, які нібито були присутні на місці інциденту, стверджували, що дії чоловіків викликали негайні протести очевидців. Однак, як повідомляється, вони проігнорували обурення, а сома запхали в машину та відвезли в невідомому напрямку.

Виловлена риба з озера Балатон
Виловлена риба з озера Балатон
скриншот з відео

Оскільки інцидент трапився 30 травня, чоловік порушив польський закон на вилов риби. Він забороняє ловити або витягати з води деякі види риб і зокрема сомів у період з 1 січня по 31 травня. Крім того, Польська рибальська асоціація забороняє ловлю риби з плавучих засобів.

Що сталося з сомом далі та чи вижив він після «прогулянки» в авто – наразі невідомо.

«Главком» писав, що інспектори Пункту екологічного контролю Столичного округу зафіксували порушення з незаконного вилову риби та раків. На річці Роставиця в межах населеного пункту Трушки Білоцерківського району Київської області браконьєр наловив двома сітками 29 раків, вісім сріблястих карасів, шість окунів, шість плоскирок, три плітки, два судака та два йоржа.

Нагадаємо, у Гостомелі правоохоронці викрили 41-річного чоловіка, який займався незаконним виловом водних біоресурсів. Під час патрулювання поблизу водойми поліцейські виявили чоловіка, який за допомогою сіток та гумового човна незаконно виловив рибу в період нересту. Попередньо, сума встановлених збитків державі становить понад 158 тис. грн.

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Теги: рибальство Польща Варшава поліція

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