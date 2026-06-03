Українські банки покращують якість кредитних портфелів

Підсумки 52-го рейтингу банківських депозитів

Підсумки першого кварталу 2026 року вказують на те, що банківська система України продовжила зростання і зберігся тренд до її прибуткової роботи.

За 2025 рік частка непрацюючих кредитів (NPL) по кредитах в цілому по банківській системі знизилась з 30,29% до 13,92%, по кредитах банків з приватним капіталом – з 12,54% до 8,37%. За перший квартал 2026 року частка NPL в цілому по системі впала до 12,92%, а частка NPL в банках з приватним капіталом знизилась до 7,73%. Покращення якості кредитних портфелів банків є вагомим позитивним фактором. Продовжував зростати і кредитний портфель банків: за 2025 рік чисті кредити банків зросли до 1,08 трлн грн, а за перший квартал 2026 року – до 1,14 трлн грн.

Від початку повномасштабного вторгнення кошти клієнтів банків зросли з 1,5 трлн грн до 3,218 трлн грн станом на 01.04.2026. За цей же період частка валютних депозитів в українських банках поступово знизилась з 35,98% до 31,45%. Однією з причин зниження частки коштів в інвалюті в українських банках є низькі ставки за депозитами в іноземній валюті у порівнянні зі ставками в гривні. Низька частка валютних депозитів в українських банках спостерігалась на фоні значних обсягів нагромаджень готівкової валюти на руках у населення України.

В Топ-10 банків з привабливими (надійними) депозитами увійшли банки з іноземним капіталом, банки з часткою держави в капіталі та банки з приватним українським капіталом.

Топ-10 банків з найпривабливішими (надійними) депозитами за підсумками 1 кварталу 2026 року:

АТ «Креді Агріколь банк» АТ КБ «Приватбанк» АТ «Райффайзен банк» АТ «Правекс банк» АТ «Кредобанк» АТ «Банк Кредит Дніпро» АТ «АБ «Радабанк» АБ «Укргазбанк» АТ «Ощадбанк» АТ «Укрсиббанк»

Найоптимальніші депозитні програми під час війни

В рамках п’ятдесят другого рейтингу привабливості (надійності) банківських депозитів Агентство склало рейтинг банківських продуктів для залучення коштів населення.

Серед класичних депозитних продуктів втретє кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнано депозит «Новий сезон» від АТ «Банк Кредит Дніпро». В рамках депозитної програми вкладникам пропонується дохідність до 17% річних. На думку Агентства, депозитна програма «Новий сезон» станом на початок червня 2026 року була найоптимальнішою на українському ринку. Серед банків, які пропонують населенню депозитні продукти до запитання, кращим банківським продуктом для розміщення коштів населення визнана програма RADAbox від АТ «АБ «Радабанк. Відкрити рахунок RADAbox до основного карткового або поточного рахунку клієнт Банку може самостійно у мобільному застосунку RB24. Програма передбачає вільний доступ клієнта до коштів та одночасно підвищену відсоткову ставку: на момент складання рейтингу ставка по рахункам в гривнях становила 8%. Продукт поєднує в собі переваги депозиту, банківської картки та поточного рахунку.

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