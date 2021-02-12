В окупованому Криму пересохла річка Сари-Су

За весь посушливий період в Білогірському районі не було пробурено жодної свердловини,

Річище річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води

В окупованому й зневодненому Криму пересохла ще одна річка Сари-Су, що протікала через місто Білогірськ.

Про це інформує «Крим.Реалії».

Річище річки повністю висохло, в ньому не залишилося навіть залишкової води.

З середини жовтня 2020 року в Білогірському районі запроваджено подання води за графіком. Перед цим з Білогірського і Тайганського водосховищ викачали майже всю воду для забезпечення Сімферополя, а ще одна річка Біюк-Карасу пересохла.

Видання зазначає, що за весь посушливий період в Білогірському районі не було пробурено жодної свердловини, але водночас, нові свердловини свердлять на Бештерек-Зуйському водозаборі й будують звідти трубопровід до Сімферополя.

Протяжність річки Сари-Су – 28 км. Недалеко від точки гирла, поблизу села Яблучне (Білогірський район) проходить траса «Таврида», при будівництві якої довелося змінити русло цієї річки. Роботи проводили влітку 2018 року.

Нагадаємо, супутниковий моніторинг показав, як змінилася площа водосховищ в окупованому Криму за останній рік.

Міністерство житлово-комунального господарства Криму в грудні минулого року опублікувало статистичні дані про наповнення водосховищ в Криму. Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше п’ять водосховищ півострова — близькі до позначки «мертвий обсяг».

Раніше окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.

Зазначимо, окупаційна влада Криму оприлюднила плани з розв'язання проблеми з водою на півострові.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.