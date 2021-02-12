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    Думки вголос

    Суд поновив на посаді поліцейського, який брав участь у параді в окупованому Криму

    • Леонід Швець

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Суд поновив на посаді поліцейського, який брав участь у параді в окупованому Криму

    Зараз Антон Шевцов живе і трудиться як раз в Криму, начальником охоронної фірми

    Мовою оригіналу

    Между тем

    Решением суда в должности восстановлен подполковник полиции Антон Шевцов, которого в 2016 году уволили с поста начальника Главного управления полиции в Винницкой области после того, как поднялся шум из-за обнаруженного участия Шевцова в Параде Победы в оккупированном Крыму и его частые визиты на полуостров во время войны.

    Кстати, сейчас Антон Шевцов живет и трудится... пабам! как раз в Крыму, начальником охранной фирмы.

    Ну что, Антон, пакуй вещи, доставай мундир, вертайся взад.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Вінниччина поліція
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