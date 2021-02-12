Суд поновив на посаді поліцейського, який брав участь у параді в окупованому Криму
Зараз Антон Шевцов живе і трудиться як раз в Криму, начальником охоронної фірми
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Между тем
Решением суда в должности восстановлен подполковник полиции Антон Шевцов, которого в 2016 году уволили с поста начальника Главного управления полиции в Винницкой области после того, как поднялся шум из-за обнаруженного участия Шевцова в Параде Победы в оккупированном Крыму и его частые визиты на полуостров во время войны.
Кстати, сейчас Антон Шевцов живет и трудится... пабам! как раз в Крыму, начальником охранной фирмы.
Ну что, Антон, пакуй вещи, доставай мундир, вертайся взад.