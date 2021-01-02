Окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові

Росія розглядає опріснення води для Криму як крайній варіант — бо «це досить дорога методика»

У 2021 році у Криму планують почати будівництво установок для опріснення морської води

Окупаційна влада Криму планує будувати у 2021 році почати будувати установки для опріснення води. Про це повідомило підконтрольне Кремлю міністерство житлово-комунального господарства, пише видання Крим Реалії.

Зазначається, що будівництво опріснювачів хочуть включити до Федеральної цільової програми РФ.

«На сьогоднішній день Радою міністрів Республіки Крим розглянуто низку пропозицій організацій, які містять інформацію щодо укрупнених розрахунків будівництва станції опріснення морської води. В цей час проводиться робота з розробки інвестиційного проєкту з метою включення заходу «Будівництво споруд з опріснення морської води за технологією зворотного осмосу в Республіці Крим» до ФЦП», — йдеться у новині.

У МінЖКГ окупованого Росією Криму уточнили, що проєктування і будівництво установок планують почати у 2021 році.

«Комплекс станції опріснення морської води для отримання питної води, що відповідає вимогам СанПіН, передбачає будівництво глибоководного водозабору, станції водопідготовки, резервуара чистої води, насосних станцій, лінії електропередачі, трансформаторної підстанції, резервуарів і насосів перекачування сольового концентрату, скидного глибоководного колектора, а також допоміжних споруд (склади, лабораторія, адміністративно-побутовий корпус та ін.)», — сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що «проведена робота з низкою компетентних організацій з виконання укрупненого розрахунку будівництва споруд опріснювальної станції продуктивністю 20 000 куб. м на добу».

Роботи з опріснення води для півострова займуть мінімум кілька років.

При цьому за словами російського віцепрем’єра Марата Хуснулліна, Росія розглядає опріснення для Криму як крайній варіант — бо «це досить дорога методика».

Як повідомлялося, воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

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