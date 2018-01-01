В окупованому Сімферополі звільнили затриманого кримського татарина

Кроша арештували за публікації 2012 року на сторінці у соцмережі

В анексованому Сімферополі із СІЗО звільнили кримськотатарського активіста Енвера Кроша, затриманого 26 січня і арештованого на 10 діб за «пропаганду екстремістських організацій». Про це повідомляє «Кримська солідарність». Аби зустріти Кроша після звільнення вранці під будівлею СІЗО зібралися десятки людей.



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В анексованому Криму силовики провели обшук в будинку мешканця Джанкоя Енвера Кроша

Кроша арештували за публікації 2012 року на сторінці у соцмережі

В анексованому Сімферополі із СІЗО звільнили кримськотатарського активіста Енвера Кроша, затриманого 26 січня і арештованого на 10 діб за «пропаганду екстремістських організацій».

Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Аби зустріти Кроша після звільнення вранці під будівлею СІЗО зібралися десятки людей.

Активіст зазначив, що не бажає коментувати обшуки у нього.

«Ми розуміємо, що рішення судів буде не на нашу користь, але через це в жодному разі не можна опускати руки», — сказав Крош після звільнення.

Нагадаємо, вранці 25 січня, в анексованому Криму силовики провели обшуки в будинках мешканця Джанкоя Енвера Кроша та Ебазера Іслямова. Обшуки відбулися в зв'язку з публікаціями в соцмережах.

Як згодом стало відомо, Кроша арештували за публікації 2012 року на сторінці у соцмережі, яка нібито належить активісту.