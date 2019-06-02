В ООН прогнозують подальше зниження цін на нафту



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Середня ціна на сиру нафту складе 66 дол. за барель в 2019 році і 65 дол. за барель в 2020 році

Ціни на нафту в 2019 році будуть нижчими за прогнозовані раніше через менш динамічне, ніж очікувалося, зростання світової економіки і збільшення нафтовидобутку в країнах, що не входять в ОПЕК. Про це повідомили в прес-службі ООН.

«До того ж всі очікування перевершили обсяги нафтовидобутку в США», - зазначили в ООН, посилаючись на дані Світового банку.

Згідно з прогнозом ООН, середня ціна на сиру нафту складе 66 дол. за барель в 2019 році і 65 дол. за барель в 2020 році.

«Очевидно, що ціновий цикл для сировинних товарів підійшов до завершення, і це створює проблеми для експортерів, але може відкрити нові можливості для імпортерів», - цитує прес-служба ООН слова віце-президент Світового банку Джейла Пазарбашиолу. На її думку, експортерам, можливо, доведеться диверсифікувати економіку, щоб адаптуватися до зниження прибутку від продажу сировини.

Згідно з прогнозом, ціни на енергоносії в цілому - з урахуванням природного газу і вугілля - будуть в 2019 році в середньому на 7,9% нижче від рівня 2018 року.