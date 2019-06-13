В «Опорі» назвали умову для скасування дострокових виборів в парламент



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Велика палата Конституційного суду України 11 червня розпочала розгляд справи щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня

Виборів 21 липня не буде, якщо Конституційний суд визнає незаконними два пункти указу президента – «Опора»

Дострокові парламентські вибори, призначені на 21 липня, можуть не відбутися, якщо Конституційний суд визнає неконституційними відразу два пункту указу президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила радник з юридичних питань громадянської мережі «Опора» Ольга Коцюруба.

«Якщо буде визнано указ неконституційним у всіх частинах. Перша частина є, де є розпуск Верховної Ради, і другий пункт про призначення виборів на 21 липня. Якщо рішення Конституційного суд буде стосуватися обох пунктів, то звичайно, вибори не можуть бути проведені 21 липня» , - зазначила вона.

За словами Коцюруби, тоді вже Центрвиборчком не може ухвалити додаткового рішення. Водночас треба читати весь текст рішення, оскільки можливе вирішення стосуватиметься тільки одного з пунктів, підкреслила вона.

«Але підстави для визнання неконституційним рішення є. Тому цілком можливо очікувати такого рішення», - додала експерт.

До слова, Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Нагадаємо, Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Президент Володимир Зеленський виступив на початку засідання Конституційного суду і відразу ж покинув його.

Ввечері 11 червня Конституційний суд України завершив розгляд справи щодо конституційності розпуску Верховної Ради України у відкритій частині та перейшов до закритої частини розгляду.

Як відомо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.