Конституційний суд розглядає указ Зеленського про розпуск Ради



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Для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 народних депутатів України, які звернулися до Конституційного суду і президент Володимир Зеленський

Велика палата Конституційного суду України на пленарному засіданні 11 червня у формі усного провадження розпочала розгляд справи за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу Президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» на 21 липня.

Депутати, які звернулися до КСУ, вважають, що указ «не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту».

Для участі в судовому засіданні запрошені представники 62 народних депутатів України, які звернулися до суду, представник Верховної Ради і президент України. Володимир Зеленський напередодні підтвердив свою участь.

Розгляд у справі №1-152,2019 веде Наталя Шаптала, суддя-доповідач – Віктор Кривенко.

Шаптала повідомила, що на засіданні присутні 17 суддів КС, кворум є.

Президент Володимир Зеленський бере участь у судовому засіданні, додала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що буде присутнім на засіданні. «Це вперше в історії незалежності, коли президент прийде на засідання Конституційного суду. Я обов'язково буду. Ми впевнені у своїй позиції», - сказав він.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня. На консультаціях з лідерами фракцій головним аргументом для розпуску Верховної Ради Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян до цієї інституції – 4%. Юридична ж підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.