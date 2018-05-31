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    В останній день весни в Україні без опадів, температура до +33

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    В останній день весни в Україні без опадів, температура до +33

    У Києві вдень від +28 до +30

    Погода на сьогодні: 31 травня 2018 року на території України опадів не очікується, температура підніметься до +33. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень становитиме від +27 до +30.

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    В останній день весни в Україні без опадів, температура до +33
    В останній день весни в Україні без опадів, температура до +33

    На півночі вдень від +19 до +30, у центральній частині від +26 до +29.

    На сході країни також без опадів, денна температура від +22 до +29, на півдні від +27 до +33, у Криму до +29.

    У столиці сьогодні вдень від +28 до +30, вночі від +16 до +18. Вітер північний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

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