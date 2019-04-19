  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Північній Ірландії під час заворушень загинула журналістка

    • Розсилка
    <p><span>В кількох районах Лондондерра невідомі палили автомобілі та вступали у сутички з поліцією<o:p></o:p></span></p> - В Північній Ірландії під час заворушень загинула журналістка

    В кількох районах Лондондерра невідомі палили автомобілі та вступали у сутички з поліцією

    Фото: Sky News

    Поліція розглядає стрілянину у Лондондеррі як терористичний інцидент

    У місті Лондондеррі в Північній Ірландії внаслідок стрілянини загинула 29-річна журналістка, яка висвітлювала місцеві заворушення.

    Поліція розглядає це як «терористичний акт», повідомляє Sky News.

    Заворушення у Лондондеррі розпочалися напередодні Великодня, коли місцеві республіканці відзначають річницю Великоднього повстання 1916 року за незалежність Ірландії.

    Зазначається, що у ці дні прихильники возз'єднання Північної Ірландії та Ірландії – так звані «дисиденти» – особливо активні.  В кількох районах міста невідомі палили автомобілі та вступали у сутички з поліцією.

    Помічник начальника поліції Марк Гамільтон заявив, що поліція «розглядає стрілянину як терористичний інцидент», було розпочато розслідування вбивства.

    «Я можу підтвердити, що в результаті пострілів в Креггані (один із районів міста, - ред.), була вбита 29-річна жінка», - сказав Гамільтон.

    Нагадаємо, раніше очільниця британського уряду Тереза Мей наголосила на тому, що немає мови про вихід із ЄС без гарантії того, що перетин кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією буде максимально спрощеним і надалі. Також Мей відзначила важливість відкритого режиму кордону для миру в Північній Ірландії.

    Читайте також
    ЗМІ незалежність Ірландія смерть протест Велика Британія розслідування поліція журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ