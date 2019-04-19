В Північній Ірландії під час заворушень загинула журналістка



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В кількох районах Лондондерра невідомі палили автомобілі та вступали у сутички з поліцією Фото: Sky News

Поліція розглядає стрілянину у Лондондеррі як терористичний інцидент

У місті Лондондеррі в Північній Ірландії внаслідок стрілянини загинула 29-річна журналістка, яка висвітлювала місцеві заворушення.

Поліція розглядає це як «терористичний акт», повідомляє Sky News.

Заворушення у Лондондеррі розпочалися напередодні Великодня, коли місцеві республіканці відзначають річницю Великоднього повстання 1916 року за незалежність Ірландії.

Зазначається, що у ці дні прихильники возз'єднання Північної Ірландії та Ірландії – так звані «дисиденти» – особливо активні. В кількох районах міста невідомі палили автомобілі та вступали у сутички з поліцією.

Помічник начальника поліції Марк Гамільтон заявив, що поліція «розглядає стрілянину як терористичний інцидент», було розпочато розслідування вбивства.

«Я можу підтвердити, що в результаті пострілів в Креггані (один із районів міста, - ред.), була вбита 29-річна жінка», - сказав Гамільтон.

Нагадаємо, раніше очільниця британського уряду Тереза Мей наголосила на тому, що немає мови про вихід із ЄС без гарантії того, що перетин кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією буде максимально спрощеним і надалі. Також Мей відзначила важливість відкритого режиму кордону для миру в Північній Ірландії.