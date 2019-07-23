В Польщі «Партія Шарія» потрапила в четвірку переможців виборів в Раду
Партію «Голос» та «Європейську солідарність» в Польщі підтримали майже однакова кількість виборців
В Польщі на виборах до Верховної Ради 35,20% виборців проголосували за партію «Слуга народу», 24,69% - за «Європейську солідарність».
Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК після опрацювання 100% протоколів на закордонних округах.
Партію «Голос» підтримали 23,29% виборців.
На четвертому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї віддали 5,71% голосів.
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%