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    В Польщі «Партія Шарія» потрапила в четвірку переможців виборів в Раду

    • Розсилка
    В Польщі «Партія Шарія» потрапила в четвірку переможців виборів в Раду

    Партію «Голос» та «Європейську солідарність» в Польщі підтримали майже однакова кількість виборців

    В Польщі на виборах до Верховної Ради 35,20% виборців проголосували за партію «Слуга народу», 24,69% -  за «Європейську солідарність».

    Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК після опрацювання 100% протоколів на закордонних округах.

    Партію «Голос» підтримали 23,29% виборців.

    На четвертому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї віддали 5,71% голосів.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.14%
    • Голос
      5.87%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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