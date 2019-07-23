В Польщі «Партія Шарія» потрапила в четвірку переможців виборів в Раду



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Партію «Голос» та «Європейську солідарність» в Польщі підтримали майже однакова кількість виборців

В Польщі на виборах до Верховної Ради 35,20% виборців проголосували за партію «Слуга народу», 24,69% - за «Європейську солідарність».

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК після опрацювання 100% протоколів на закордонних округах.

Партію «Голос» підтримали 23,29% виборців.

На четвертому місці опинилася «Партія Шарія» - за неї віддали 5,71% голосів.

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