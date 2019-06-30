В Раді нагадали Коломойському, як він зізнався, що давав хабарі за контроль над «Укрнафтою»



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Член парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко Фото: facebook.com

Нардеп Павло Різаненко пригадав, як Коломойський сам йому розповідав, як у 2004 році ледь не щомісяця платив тодішнім держпосадовцям за те, щоб мати оперативний контроль над «Укрнафтою»

Член парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності та заступник голови спецкомісії з приватизації Павло Різаненко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розказав, як у квітні 2015 року Ігор Коломойський прийшов на засідання спеціальної контрольної комісії з приватизації і прямо на засіданні під відеозапис розповів багато цікавого. Ця розповідь може потягнути на декілька кримінальних справ щодо олігарха.

«Він сказав, що у 2004 році ледь не щомісяця платив тодішнім держпосадовцям за те, щоб мати оперативний контроль над «Укрнафтою». Він буквально показував тоді документи, де було вказано, що «сторона 1» з боку держави забезпечує контроль над підприємством «стороні 2», ставить підконтрольного цій другій стороні голову правління, під документами буквально стояли підписи», - розповів Різаненко.

Він нагадав, що дійсно соратник Коломойського Ігор Палиця став головою правління «Укрнафти» і довго займав цю посаду.

Як повідомлялось, на цьому засіданні спецкомісії Коломойський на питання нардепа Сергія Лещенка зізнався, що платив за керування «Укрнафтою» $5 млн хабарів щомісячно.

Нагадаємо, у 2015 році виник корпоративний конфлікт між акціонерами «Укрнафти» - державою в особі «Нафтогазу» та Коломойським. На початку року Верховна Рада прийняла закон про зниження кворуму, необхідного для проведення загальних зборів акціонерного товариства, з 60% до 50%+1 акція. Це дозволяло нарешті провести збори акціонерів «Укрнафти» без згоди Коломойського. В «Укрнафті» 50% +1 акція належить «Нафтогазу», а компаніям, що входять в сферу впливу групи «Приват» Ігоря Коломойського, володіють приблизно 42%.

Реакція олігарха на прийняття цього закону, який дозволяє провести збори акціонерів «Укрнафти» та отримати 3,8 млрд грн дивідендів, була неочікуваною - бійці батальйону «Дніпро-1», підконтрольні Коломойському, заблокували центральний офіс компанії.