В РФ заблоковано доступ до Euronews

«Роскомнадзор» заблокував доступ з Росії до сайту відомої телекомпанії

«Роскомнадзор» заблокував на вимогу Генпрокуратури 21 березня доступ до сайту euronews.com і його російської версії ru.euronews.com, повідомив «Интерфакс».

«Роскомнадзвор» вважає, що «іноземне ЗМІ систематично розміщувало недостовірну суспільно значиму інформацію про проведену Збройними силами РФ спеціальну військову операцію, а також інформацію із закликами до участі громадян у масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку на території РФ», ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що деякі російські провайдери вимкнули Euronews зі своїх мереж. Зокрема, це стосується користувачів послуг «Акадо» і «Триколор», які пояснили вимкнення телеканалу «вимогою правовласника».

Нагадаємо, «Всеросійська державна теле- і радіокомпанія» (ВГТРК) є акціонером приватної телекомпанії Euronews і входить до ради її директорів.

Нагадаємо, 4 березня президент Росії підписав закон про введення кримінальної відповідальності за публічне поширення «завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ». Ця заборона накладає відповідальність в тому числі за вживання терміну «війна» щодо того збройного конфлікту, який нині ми спостерігаємо в Україні.

Як повідомлялося, кілька російських видань вирішили не висвітлювати війну між Україною і Росією.

Також було вимкнено з ефіру радіостанцію «Эхо Москвы», її керівництво заявило про ліквідацію сайту і сторінок у соцмережах. Окрім того, телеканал «Дождь» заявив про призупинення ефіру. «Роскомнадзор» обмежив доступ до сайтів Meduza, Радіо Свобода, Російської служби BBC.

Окрім того, у Росії вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook. У ніч на 4 березня стало відомо, що заблоковано також і Twitter.