Незалежні російські ЗМІ через страх закриття припинили говорити про війну в Україні

«Новая газета» погодилася на вимоги Путіна і знищила матеріали, у яких війну в Україні називали війною, а не «спеціальною операцією», як того вимагає Кремль

Кілька видань погодилися працювати на умовах, які ЗМІ виставив Кремль

Кілька російських видань вирішили не висвітлювати війну між Україною і Росією через загрозу кримінального переслідування. Серед них, зокрема, видання The Bell і «Новая газета», передає «Фонтанка».

У The Bell своє рішення пояснили змінами у Кримінальному кодексі РФ і посиленням відповідальності «за поширення фейків про дії російських збройних сил», тобто персональні ризики для журналістів перейшли на новий рівень. «У зв'язку з цим ми прийняли рішення повністю припинити висвітлення «спеціальної військової операції», йдеться у заяві, опублікованій 4 березня. За повідомленням видання, його журналісти зосередяться на висвітленні економічної складової наслідків збройного конфлікту.

Окрім того, «Новая газета» також відмовилася від публікацій на цю тему і вирішила видалити всі матеріали, пов'язані з війною. У газеті повідомили, що журналісти видання мають намір розповідати про пов'язані зі «спецоперацією» події в Росії та їх наслідки.

Як повідомлялося раніше, 4 березня Держдума ухвалила законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за «фейки про дії російських збройних сил», а також за заклики

Нагадаємо, раніше було вимкнено з ефіру радіостанцію «Эхо Москвы», її керівництво заявило про ліквідацію сайту і сторінок у соцмережах. Окрім того, телеканал «Дождь» заявив про призупинення ефіру. «Роскомнадзор» обмежив доступ до сайтів Meduza, Радіо Свобода, Російської служби BBC.

Окрім того, у Росії вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook. У ніч на 4 березня стало відомо, що заблоковано також і Twitter.