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    Рада Директорів «Эхо Москвы» вирішила ліквідувати радіо та сайт «Эхо Москвы»

    &laquo;Эхо Москвы&raquo; не зможе висвітлювати правдиву інформацію - Рада Директорів «Эхо Москвы» вирішила ліквідувати радіо та сайт «Эхо Москвы»
    «Эхо Москвы» не зможе висвітлювати правдиву інформацію
    фото з відкритих джерел

    Венедиктов розповів про деталі ліквідації «Эха Москвы»

    Радіо «Эхо Москвы» визнали організацією, яку ліквідовано в Росії. Про це розповів головний редактор видання Олексій Венедиктов.

    «Більшістю голосів Ради Директорів «Эха Москвы» прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту «Эхо Москви», – написав Венедиктов у telegram-каналі.

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    Додамо, що російське радіо «Эхо Москвы» почало відмовляти у розміщенні блогів на своєму сайті. Зокрема у матеріалах, які стосуються висвітлення війни в Україні, яку розв’язала Росія.

    Нагадаємо, що радіостанція «Эхо Москвы» і телеканал «Дождь» отримали повідомлення від Генеральної прокуратури Російської Федерації про обмеження доступу до інформаційного ресурсу, на якому розміщена інформація з порушенням закону.

    Теги: Росія пропаганда війна
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    Рада Директорів «Эхо Москвы» вирішила ліквідувати радіо та сайт «Эхо Москвы»