Рада Директорів «Эхо Москвы» вирішила ліквідувати радіо та сайт «Эхо Москвы»

Венедиктов розповів про деталі ліквідації «Эха Москвы»

Радіо «Эхо Москвы» визнали організацією, яку ліквідовано в Росії. Про це розповів головний редактор видання Олексій Венедиктов.

«Більшістю голосів Ради Директорів «Эха Москвы» прийнято рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту «Эхо Москви», – написав Венедиктов у telegram-каналі.

Додамо, що російське радіо «Эхо Москвы» почало відмовляти у розміщенні блогів на своєму сайті. Зокрема у матеріалах, які стосуються висвітлення війни в Україні, яку розв’язала Росія.

Нагадаємо, що радіостанція «Эхо Москвы» і телеканал «Дождь» отримали повідомлення від Генеральної прокуратури Російської Федерації про обмеження доступу до інформаційного ресурсу, на якому розміщена інформація з порушенням закону.