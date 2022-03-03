Телеканал «Дождь» призупинив свою роботу

Російський телеканал відмовився працювати в умовах, коли влада забороняє називати війну війною

Російський телеканал «Дождь» оголосив про призупинення своєї роботи. Про рішення каналу повідомив у прямому ефірі головний редактор телеканалу Тихон Дзядко.

«Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємось, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу», — сказала в ефірі «Дождя» гендиректор Наталія Синдєєва. О 18:00 відбудеться прем'єра документального фільму про «Дождь» [email protected] this Job» режисера Віри Кричевської — однієї із засновниць «Дождя».

Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко і журналістка телеканалу Катерина Котрікадзе

Нагадаємо, телеканал «Дождь» працював із квітня 2010 року.

Як повідомлялося, напередодні російська влада відключила від ефіру радіостанцію «Эхо Москвы» і заблокувала роботу її сайту. Також була заблокована робота сайту телеканалу «Дождь».

Російський регулятор «Роскомнадзор» вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали, в яких згадується слово «війна», «вторгнення» і «напад». Оскільки російська влада стверджує, що в Україні не війна, а «спеціальна операція».

Останній ефір телеканалу «Дождь» перед призупиненням роботи

«Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ «Роскомнадзор» направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації в адресах ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Крым».Реалии», «Новая газета», «Журналист», «Ленизда», ідеться в повідомленні.