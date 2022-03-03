  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Телеканал «Дождь» призупинив свою роботу

    Телеканал &laquo;Дождь&raquo; призупинив свою роботу - Телеканал «Дождь» призупинив свою роботу

    Телеканал «Дождь» призупинив свою роботу

    Фото: РИА Новости

    Російський телеканал відмовився працювати в умовах, коли влада забороняє називати війну війною

    Російський телеканал «Дождь» оголосив про призупинення своєї роботи. Про рішення каналу повідомив у прямому ефірі головний редактор телеканалу Тихон Дзядко.

    «Нам потрібні сили, щоб видихнути та зрозуміти, як працювати далі. Ми дуже сподіваємось, що ми повернемося в ефір і продовжимо роботу», — сказала в ефірі «Дождя» гендиректор Наталія Синдєєва. О 18:00 відбудеться прем'єра документального фільму про «Дождь» [email protected] this Job» режисера Віри Кричевської — однієї із засновниць «Дождя».

    Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко і журналістка телеканалу Катерина Котрікадзе

    Головний редактор «Дождя» Тихон Дзядко і журналістка телеканалу Катерина Котрікадзе

    Нагадаємо, телеканал «Дождь» працював із квітня 2010 року.

    Як повідомлялося, напередодні російська влада відключила від ефіру радіостанцію «Эхо Москвы» і заблокувала роботу її сайту. Також була заблокована робота сайту телеканалу «Дождь».

    Російський регулятор «Роскомнадзор» вимагає від місцевих ЗМІ видалити матеріали, в яких згадується слово «війна», «вторгнення» і «напад». Оскільки російська влада стверджує, що в Україні не війна, а «спеціальна операція».

    Останній ефір телеканалу «Дождь» перед призупиненням роботи

    Останній ефір телеканалу «Дождь» перед призупиненням роботи

    «Відповідно до вимог Генеральної прокуратури РФ «Роскомнадзор» направив повідомлення про необхідність обмеження доступу до недостовірної інформації в адресах ресурсів «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона», «Новое время», «Дождь», «Свободная пресса», «Крым».Реалии», «Новая газета», «Журналист», «Ленизда», ідеться в повідомленні.

    Теги: путінський режим цензура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Телеканал «Дождь» призупинив свою роботу