У Києві з початку війни загинуло більше 200 людей

З початку повномасштабної російської агресії у Києві загинуло 222 людини, з них 60 - цивільні

У столиці за три тижні російсько-української війни загинуло більше 50 цивільних осіб

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу підбив проміжні підсумки втрат української столиці за три тижні повномасштабної російської агресії. Про це пише пресслужба адміністрації.

Всього у столиці з 24 лютого загинуло 222 людини. З них 60 – мирні громадяни. Серед загиблих – четверо дітей.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 889 особи, з них 241 цивільних, 18 – неповнолітні.

Внаслідок обстрілів Києва були пошкоджені 36 житлових будинків, шість шкіл, п’ять приватних обійсть та чотири дитсадки.

Попри це, зауважив Поворозник, столиця продовжує жити, інфраструктура міста функціонує, надаються комунальні послуги. «У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини та інші заклади. Відновили роботу 35 ярмарків та столичних ринків», – поділився оптимістичною інформацією перший заступник голови Київської міської держадміністрації.

Київська влада закликала містян не порушувати норми комендантської години, не виходити без крайньої потреби з дому і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами.

Як наслідок одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.