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    Як у КНДР: Росія остаточно заблокувала Facebook

    Жителі країни-агресорки більше не зможуть зайти у Facebook - Як у КНДР: Росія остаточно заблокувала Facebook
    Жителі країни-агресорки більше не зможуть зайти у Facebook
    фото: pixabay.com

    РФ вирішила заблокувати доступ до популярної соціальної мережі «у відповідь на блокування російських засобів масової пропаганди»

    У Росії вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook. У ніч на 4 березня стало відомо, що там заблокували Facebook та Twitter.

    Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та сайти російських пропагандистів.

    «РФ вирішила заблокувати Facebook. Залізний купол накриває», – зазначив Федоров.

    Тепер Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій та масових комунікацій зробила це офіційно.

    Російські окупанти заявили, що вони вирішили заблокувати доступ до популярної соціальної мережі «у відповідь на блокування російських засобів масової пропаганди».

    Крім того, здається, під блокування потрапила і соціальна мережа Instagram. Вона теж не працює.

    Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ-до CCC-. Такій рівень рейтингу є сигналом, що Росія близька до дефолту, або вже перебуває в дефолті. На даний час РФ є єдиною країною в Європі та Азії з таким рейтингом.

    Також нагадаємо, що корпорація Cisco залишає російський і білоруський ринки.

    4 березня стало відомо, що Microsoft йде із Росії. У компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.

    Крім того Porsche йде з російського ринку та жертвує мільйон євро для українських біженців.

    Тим часом росіяни кинулися в магазини та гребуть товари, на які раніше не дивилися. Оприлюднено фотографії, як закривалася Ikea.

    Нагадаємо, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором. Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (прощавай Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle тощо.

    А ось Coca-Cola вирішила залишитись у РФ. Тому тепер українські мережі супермаркетів знімають з поличок продукцію Coca-Cola. «Представники можуть зв’язатися з нами і забрати геть всі свої товари, забруднені нелюдяністю і байдужістю!», – заявили в Novus.

    Додамо, що 3 березня Канада ввела нові санкції проти Росії.

    А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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    Теги: Росія окупанти санкції пропаганда Facebook соціальні мережі Instagram Михайло Федоров
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    Як у КНДР: Росія остаточно заблокувала Facebook