Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера



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Дональд Трамп заявив про «повне виправдання»

Трампу «соромно від того, що президенту та країні довелося пережити це розслідування»

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори президента 2016 року.

«Ніякої змови, ніякого втручання, повне виправдання. Збережемо Америку великою», - написав Трамп у Twitter.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 березня 2019 р.

Також він додав, йому «соромно від того, що президенту та країні довелося пережити це розслідування», додає CNN .

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

На черзі залишається процес над давнім соратником Дональда Трампа Роджером Стоуном.

У п'ятницю, 22 березня, генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

У Конгресі США вимагали публікації доповіді про втручання РФ у вибори.