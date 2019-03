Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера

Трампу «соромно від того, що президенту та країні довелося пережити це розслідування»

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори президента 2016 року.

«Ніякої змови, ніякого втручання, повне виправдання. Збережемо Америку великою», - написав Трамп у Twitter.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!