У Конгресі США хочуть, щоб глава мін’юсту дав пояснення щодо звіту Мюллера



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Міністр юстиції США Вільям Барр

Очільник міністерства юстиції США виступить в Конгресі після публікації розслідування спецпрокурора Мюллера

Глава судового комітету Конгресу США Джеррі Надлер заявив, що має намір викликати керівника міністерства юстиції США Вільяма Барра для надання свідчень.

Про це повідомляє MediaITE.

У Конгресі хочуть, щоб Барр дав пояснення щодо звіту спецпрокурора Роберта Мюллера.

Надлер заявив, що знайшов невідповідності у розслідуванні Мюллера про втручання РФ у президентські вибори 2016 року.

Зокрема, він говорить, що Мюллер повідомив про відсутність доказів змови Дональда Трампа та РФ, але не заявив про «повне виправдання президента».

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Також доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів».

Трамп відреагував на результати розслідування Мюллера, заявивши про «повне виправдання».

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

На черзі залишається процес над давнім соратником Дональда Трампа Роджером Стоуном.

У п'ятницю, 22 березня, генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

У Конгресі США вимагали публікації доповіді про втручання РФ у вибори.