Спецпрокурор США Мюллер завершив «російське розслідування»



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Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер

Генпрокурор США пообіцяв у найближчі дні проінформувати Конгрес про результати розслідування спецпрокурора Мюллера

Офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера завершив розслідування так званої російської справи щодо втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

Про це повідомило міністерство юстиції США, пише The New York Times.

«Спеціальний прокурор Роберт Мюллер III надіслав фінальну доповідь за підсумками свого розслідування щодо втручання Росії у вибори 2016 року генеральному прокурору Вільяму Барру», - йдеться у повідомленні.

Барр пообіцяв у найближчі дні проінформувати Конгрес про результати розслідування спецпрокурора Мюллера.

Як зазначає видання, тепер генпрокурор повинен визначити, у якому об’ємі він дозволить поділитися із Конгресом та, відповідно, із американською громадськістю, інформацією із звіту Мюллера – частково і у якому саме об’ємі чи повністю.

Як відомо, у Конгресі США вимагають публікації доповіді про втручання РФ у вибори.

Нагадаємо, у середині березня спецпрокурор Мюллер заявив, що «російське розслідування» все ще триває.