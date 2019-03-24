Два роки розслідування: cпецпрокурор Мюллер не знайшов змови Трампа з Росією



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Для того, щоб охопити весь обсяг роботи, Роберт Мюллер найняв 19 юристів та мав у розпорядженні 40 агентів ФБР

Доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який майже два роки очолював розслідування щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року, не знайшов доказів змови кампанії Дональда Трампа з росіянами, а також обструкції правосуддю.

Про це йдеться в офіційному листі генерального прокурора США керівництву юридичних комітетів Сенату і Палати представників американського Конгресу, оприлюдненому в неділю.

«Розслідування спеціального прокурора не знайшло фактів, що кампанія Трампа або будь-хто, пов'язаний з нею, перебував у змові чи в координації з російським урядом в рамках активності РФ щодо втручання у ці вибори»,- зазначається у листі генпрокурора Барра.

Водночас вказується на два суттєвих елементи втручання Росії у вибори. Перший пов'язаний з діяльністю «Агентства інтернет-досліджень» (так званої Фабрики тролів), яке поширювало дезінформацію, в тому числі - через соціальні медіа.

Другий встановлений факт втручання росіян – це успішні зусилля російського уряду щодо проведення операцій комп'ютерного зламу та поширення вкрадених листів у відкритому доступі на сайті WikiLeaks.

Як зазначається в листі, доповідь Мюллера розділена на дві частини. Перша розповідає про втручання Росії у вибори президента США 2016 року з висновками про відсутність доказів про змову. Друга зосереджується на вивченні аспектів перешкоджання правосуддю.

Як уточнюється у другій частині, докази, зібрані в рамках розслідування спецпрокурора Мюллера «не є достатніми для того, щоби стверджувати», що президент Дональд Трамп чинив обструкцію правосуддю.

У листі також зазначається, що доповідь Мюллера «не містить рекомендацій для будь-яких додаткових обвинувальних актів». При цьому наводиться деяка статистика щодо охоплення «російського» розслідування Мюллера. Зокрема, як стало відомо з документа, офіс спецпрокурора видав понад 2,8 тис. повісток та реалізував понад 500 ордерів на обшук. Для того, щоб охопити весь обсяг роботи, Мюллер найняв 19 юристів та мав у розпорядженні 40 агентів ФБР. Вся команда опитала приблизно 500 свідків.

Нагадаємо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

На черзі залишається процес над давнім соратником Дональда Трампа Роджером Стоуном.

У п'ятницю, 22 березня, генеральний прокурор США повідомив, що офіс спецпрокурора США Роберта Мюллера офіційно завершив розслідування справи втручання РФ у президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

У Конгресі США вимагали публікації доповіді про втручання РФ у вибори.

До слова, 13 березня колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Пола Манафорта засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні.

Раніше Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув'язнення.

Джерело: Укрінформ