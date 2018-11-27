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    В РНБО оголосили точний термін дії воєнного стану

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    В РНБО оголосили точний термін дії воєнного стану

    Раніше в ЗМІ була поширена інформація, що дія воєнного стану починається 28 листопада

    Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, воєнний стан в 10 областях України введений з 26 листопада.

    Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

    Зазначається, що спершу РНБО пропонувала президенту Петру Порошенку запровадити воєнний стан на два місяці по всій Україні. Але згодом президент прийняв рішення щодо скорочення строків запровадження воєнного стану до 30 діб і лише на території 10 областей.

    «Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (№9338), ухваленого парламентом 26 листопада, воєнний стан в Україні введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14:00 26 листопада по 14:00 26 грудня 2018 року», – заявили в РНБО.

    Раніше в ЗМІ була поширена інформація, що дія воєнного стану починається 28 листопада. Таку дату назвав у своїй заяві президент Петро Порошенко.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану


    Джерело: Радіо Свобода

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