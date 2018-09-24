В РПЦ пояснили, чому Новинський, який обіцяв що Томосу не буде, так схибив



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Фото: pravmir.ru Протоієрей Всеволод Чаплін: Новинський міг наївно сподіватися «заговорити консервативну суспільну думку»

Фанар має приголомшливу здатність говорити так, що співрозмовнику сподобаються слова, заявив Чаплін

Неформальний куратор УПЦ МП, українсько-російський олігарх, нардеп Вадим Новинський міг невдало спрогнозувати дії Константинопольського патріархату щодо надання Українській православній церкві автокефалії через брак досвіду у церковній дипломатії. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив протоієрей Всеволод Чаплін, який тривалий час був офіційним спікером РПЦ.

«Деяким учасникам переговорів з Фанаром важко дорікнути наївністю. Пан Новинський, може, не так часто брав участь у таких контактах тому, ймовірно, щось не зрозумів. В його випадку, боюся, мало місце зачарування посмішками і загальними словами. Можливо, якісь загальні слова йому і сказали», - сказав він.

За словами протоієрея, Фанар має приголомшливу здатність говорити так, що співрозмовнику сподобаються слова, та наступного дня ці слова можна буде трактувати так, що нічого насправді сказано і не було, а співрозмовник неправильно все зрозумів.

«Досвідченіші люди, зокрема, наші (російські – «Главком») церковні дипломати, можливо, напівсвідомо намагалися уявити справу краще, ніж є насправді, щоби не викликати негативну реакцію серед громадськості тут в Росії, а також в цілому у консервативних православних колах», - зауважив Чаплін.

Протоієрей також припустив, що Новинський наївно сподівався «заговорити консервативну суспільну думку».

«Напевно, вони сподівалися, що їм вдасться заговорити консервативну суспільну думку, розмова про те, що усе – пшик, ніякого Томосу не буде, а потім ситуація якось сама розв’яжеться: в Україні будуть вибори, а там якось воно буде за відомим сценарієм «або падішах помре, або віслюк здохне». Але це дуже наївні сподівання, дуже недалекоглядна позиція. Вона зводиться до інстинкту чиновника, який дуже боїться, що його ім’я буде пов’язане з негативом, і тільки через те його звільнять», - виклав свої міркування він і додав, що церковне життя – це взагалі не поле для дипломатії.

«Дипломатія завжди передбачає частку лицемірства, частку обману, приховування істинних намірів. Чим менше християнин цим усім займається, тим більше він успішний», - підкреслив Чаплін.

Нагадаємо, наприкінці липня Новинський заявив, що до виборів 2019 року не варто чекати від Константинопольського патріархату рішення щодо надання автокефалії Українській православній церкві.