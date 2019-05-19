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    В Румунії стався землетрус магнітудою 4,1 бали

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    В Румунії стався землетрус магнітудою 4,1 бали

    Епіцентр землетрусу магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера залягав на глибині 120 км

    В Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1 бали.

    Про це повідомили в повітовому Інспектораті з надзвичайних ситуацій країни.

    «Епіцентр землетрусу магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера залягав на глибині 120 км. Підземні поштовхи відчувалися в таких містах як Ковасна (53 км від епіцентру), Негою (45км), Римніку Серат (55 км) та інших», - говориться у повідомленні.

    Інформації про постраждалих та про руйнування поки не надходило.

    За даними румунського Національного Інституту фізики Землі, найпотужніший від початку року землетрус у країні було зареєстровано 9 січня. Його магнітуда сягнула 4,4 бали за шкалою Ріхтера.

    Нагадаємо, 18 травня в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,1 бали.

    Джерело: Укрінформ

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