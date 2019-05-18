У Китаї стався потужний землетрус



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Сила поштовхів сягала 5,1 бали за шкалою Ріхтера

Землетрус магнітудою 5,1 стався в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю, повідомляє китайський сейсмологічний центр.

Підземні поштовхи були зафіксовані вранці 18 травня в районі Нінцзян міста Сун'юань. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 кілометрів. Інформація про жертви, постраждалих і руйнування поки що поки не надходила.

Це не перший землетрус, який стався у Китаї останнім часом. У китайському місті Яньчен провінції Цзянсу вдень 21 березня стався вибух на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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