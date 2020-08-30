Вчені виявили абсолютний імунітет від коронавірусу



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Вчені виявили абсолютний імунітет від коронавірусу

Антитіла, що виробляються імунною системою, можуть забезпечувати повний захист від зараження коронавірусом

Медики отримали підтвердження існування абсолютного захисту від коронавірусу.

У той же час, значна частка тих, які заразилися, вказує, що будь-яка форма перехресного імунітету не забезпечує впевненого захисту від Covid-19.

Антитіла, що виробляються імунною системою, можуть забезпечувати повний захист від зараження коронавірусом, у тому числі повторного. Про це йдеться в публікації видання EurekAlert !.

Дослідники виявили такі антитіла у трьох осіб, які перебували на борту рибальського судна, що вийшло з Сіетла в травні 2020 року.

Коронавірус був виявлений у 104 з 122 членів екіпажу судна. Однак люди, які мають нейтралізуючі антитіла, залишалися здоровими під час і після плавання.

"Це доводить можливість створення досить ефективної вакцини проти коронавірусу, яка дозволить зупинити епідемію", - підкреслюють дослідники.

У той же час, значна частка тих, що заразилися, вказує на те, що будь-яка форма перехресного імунітету, що виникає у людини, яка раніше перехворіла іншими респіраторними захворюваннями, не забезпечує впевненого захисту від Covid-19, вказується в публікації.