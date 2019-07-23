В США на виборах в Раду перемогла «Європейська солідарність»



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На четвертому місці опинилася ВО «Свобода» - за неї в США проголосували 6,83% українців

В США на виборах до Верховної Ради 38,25% виборців проголосували за партію «Європейська солідарність», 29,04 – за партію «Голос».

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Партію «Слуга народу» підтримали 14,34% виборців.

На четвертому місці опинилася ВО «Свобода» - за неї віддали 6,83% голосів.

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